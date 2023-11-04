О том, почему Кремль готов к колоссальным потерям в период новых штурмов Авдеевки, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном X-аккаунте Минобороны Великобритании.

По мнению аналитиков британской разведки, только на протяжении последних 3-х недель, штурмую этот город, путинская армия утратила не менее 200 единиц бронетехники, что, судя по всему, вызвано сочетанием высокой эффективности современного ручного противотанкового оружия защитников Украины, а также срабатыванием мин, попаданием неуправляемых боеприпасов, сброшенных с воздуха, не исключая и работу высокоточных артиллерийских систем Сил Обороны.

Впрочем, россияне сделали ответный ход, перейдя к десантным пехотным ударам в данном секторе, из-за чего ВСУ столкнулись с идентичными тактическими вызовами, которые наблюдались у атакующих подразделений ВС РФ этим летом.

В Минобороны Великобритании подчеркнули:

Российское руководство продолжает демонстрировать готовность нести большие потери личного состава ради незначительных территориальных достижений.

Ранее мы писали о том, что в «Институте изучения войны» рассказали, как оккупанты готовятся к штурмам Авдеевки.