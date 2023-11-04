О том, какие прифронтовые и приграничные населенные пункты данного региона пострадали от действий российских войск вторжения, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Как стало известно, вследствие российской атаки на город Волчанск в Чугуевском районе Харьковщины, были повреждены: здание маслоэкстракционного завода и фундамент ранее разрушенной жилой постройки. Также, оккупанты наносили ракетный удар по районам, прилегающим к Купянску — обошлось без пострадавших.

Помимо этого, враги обстреливали Плетеневку в Чугуевском районе, Благодатовку, Двуречную, Синьковку, Петропавловку, Берестовое в Купянском районе и прочие населенные пункты.

Ранее мы писали о том, что в пятницу, 3-го ноября, оккупанты обстреливали центр Херсона — есть раненые.