О том, какие важные причины подвигли президента Еврокомиссии в эту субботу прибыть в Киев, пишет «НБН», ссылаясь на исчерпывающее сообщение, опубликованное Урсулой фон дер Ляйен в своем официальном X-аккаунте, с обнародованным фотоснимком, на котором она вместе с президентом Владимиром Зеленским прошлась по киевскому железнодорожному вокзалу.

По словам фон дер Ляйен, ей весьма приятно возвратиться в Киев в период этого 6-го визита за все время длительной войны с РФ. В частности, президент Еврокомиссии планирует начать обсуждение пути вступления Украины в Евросоюз, включая продолжение оказания странами Европы всесторонней поддержки в перестройке нашего государства в рамках «современной, процветающей демократии».

Кроме того, фон дер Ляйен акцентировала на еще одном немаловажном вопросе:

И то, как мы будем дальше заставлять Россию платить за ее захватническую войну.

Ранее мы писали о том, что Науседа объяснил, почему Евросоюз не успевает предоставить Украине обещанный 1 000 000 снарядов.