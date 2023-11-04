О том, что Украина смогла добиться удивительных успехов на пути к членству в Евросоюзе, пишет «НБН», ссылаясь на брифинг главы Еврокомиссии с президентом Владимиром Зеленским, опубликованном в официальном X-аккаунте Урсулы фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, благодаря такому «замечательному прогрессу», Еврокомиссия уже на следующей неделе предоставит собственный отчет относительно расширения. Кроме того, в Евросоюзе положительно поражены глубоким реформированием, которое Украина проводит «в разгар войны за собственное существование» — речь идет об изменениях в системе правосудия, противостоянии влиянию олигархов, а также борьбе с отмыванием средств.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что Украина находится на стадии завершения грандиозных реформ:

И если это произойдет, я в этом уверена — украинская амбициозная цель перехода на следующий этап процесса вступления будет достигнута.

Ранее мы писали о том, что Урсула фон дер Ляйен называла главные цели своего визита в Киев 4-го ноября.