О том, что в администрации Байдена практически уверены — вскоре может начаться новый этап войны между армией обороны Израиля и боевиками ХАМАСа, так как ЦАХАЛ планирует частично свернуть воздушную кампанию и сконцентрироваться на ведении тактических наземных операций, пишет «НБН», ссылаясь на материал CNN.

Как стало известно, в Белом Доме ожидают одного — Израиль выделит больше внимания наземным боевым действиям, направленным на «зачистку» глобальной сети подземных туннельных комплексов, в которых закрепились экстремисты ХАМАСа.

Кроме того, учитывая масштаб и характер атак исламистов ХАМАСа на Израиль 7-го октября, администрация Байдена не намерена жестко настаивать на полном прекращении огня ЦАХАЛом, поскольку это «было бы неуместным».

Ранее мы писали о том, что в Израиле рассказали, зачем в действительности Путину нужна война в Газе.