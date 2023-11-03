В пятницу, 3 ноября, на встрече с новым составом Общественной палаты России глава Кремля прокомментировал антисемитские погромы в стране. По словам Путина, западные агенты якобы руководили людьми в Махачкале с помощью соцсетей, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

«Меня удивляет позиция этих заокеанских деятелей», – отметил диктатор. Военный преступник обвинил Запад в том, что он поддерживает Израиль и параллельно «устаивает» антисемитские акции в России, назвав это «невероятным свинством».

Путин подчеркнул, что «люди из-за границы» через соцсети управляли погромщиками в Республике Дагестан, якобы рассчитывая таким образом расшатать РФ изнутри.

Напомним, глава Кремля назвал Украину «братской страной» и в очередной раз попытался оправдать вторжение российских войск на ее территорию.