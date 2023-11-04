О том, что на ВОТ прибыла организованная группа так называемых «художников» из государства-террориста, в обязанности которых войдет создание серии муралов, возвеличивающих захватническую политику кремлевского тирана Путина, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный на официальной странице «Центра национального сопротивления».

Как стало известно, указанные «художники» должны будут нарисовать целый ряд стенописей на жилых домах в населенных пунктах, которые уничтожила «вторая армия мира». В частности, речь идет о лицах военных преступников и аналогичных личностей, которые в то или иное время вторглись в наше государство. Кроме того, как уже можно догадаться — этот «артпроект» финансируется из грантов, выделенных Кремлем, а дома, которые станут «раскрашивать», определят в оккупационных администрациях.

Ранее мы писали о том, что «Центр национального сопротивления» назвал факторы, провоцирующие резкий рост уровня бедности на ВОТ.