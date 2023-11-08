О том, что за рисованием на стенах жилищ еврейских семей в Париже «звезд Давида», с последующим распространением этих фотосвидетельств, стоит российская дезинформационная сеть «Двойник», пишет «НБН», ссылаясь на Le Monde.

В частности, местные правоохранители полагают — за появление шестиконечных звезд ответственен молдавский предприниматель Анатолий Призенко, который в 2015-м году участвовал в выборах в Республике Молдова как кандидат от пророссийской «Партии социалистов».

Отметим, что лишним тому подтверждением является задержание 2-х исполнителей — это соотечественники Призенко, которые, как считают следователи, и рисовали «звезды Давида» на стенах. При этом, еще одна неизвестная пока особа, фотографировала результаты, и отправляла кадры Призенко для распространения. Также, правоохранительные органы подозревают — арестованные исполняли аналогичные «задания» и в прочих европейских странах.

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