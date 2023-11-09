О том, что в результате прицельной атаки на жилой дом в Херсоне, несовместимые с жизнью травмы получил пожилой мужчина, и поначалу было известно лишь о еще 2-х пострадавших жителях этого города, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Министерства внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Как стало известно, около 12 часов дня, враги нанесли удар по жилому кварталу в многострадальном микрорайоне «Остров» — погиб 72-летний местный житель. Также, ранен 74-летний гражданин, в период обстрела, находившийся в подъезде своего дома: пострадавшего своевременно направили на госпитализацию. Кроме того, еще у двух гражданских зафиксированы ранения легкой степени тяжести — медицинскую помощь им предоставили на месте инцидента.

Глава МВД добавил, что обстрелом разрушены 4 многоэтажных дома, здание учебного заведения и храм.

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