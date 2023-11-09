О том, что Москва решила попросту убрать надбавку для сотрудников оккупационных администраций, которая ранее полагалась за работу в «сложных условиях», пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

Как стало известно, заработная плата некоторых «чиновников» будет урезана в 1,5 раза, при этом, подобные изменения затронут именно коллаборационистов, а командировочным россиянам по-прежнему продолжат начислять аналогичные доплаты, так как в Кремле их ценят больше.

Стоит отметить, что на ВОТ наблюдается тенденция по резкому росту безработицы и увеличению задолженностей по зарплатам: выплату средств задерживают и самим работникам оккупационных «властей». Таким образом, коллаборационисты стали заложниками той ситуации, за которую сами и понесут ответственность.

Ранее наш информационный портал писал о том, как оккупационные «власти» принуждают украинских заключенных получать российские паспорта на ВОТ.