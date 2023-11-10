О том, что РФ приносит с собой исключительно массовые убийства, присвоения имущества и прочее мародерство, поскольку на протяжении почти двух лет оккупации коллаборационисты поначалу хвастались хоть какими-то «улучшениями», однако, в итоге, были вынуждены прямо признать — они работают на захватнические силы, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный на официальной странице «Центра национального сопротивления».

Как стало известно движению сопротивления, временно имитирующий руководителя ВОТ Херсонской области Владимир Сальдо цинично проинформировал — все ветровые и солнечные электростанции, возведенные Украиной, уже подключены к российской энергосистеме (к «Россетям»).

В «ЦНС» напоминают, что очередное преступление захватчиков зафиксировано, и все ответственные за это действие сомнительные личности, рано или поздно, но понесут надлежащее наказание.

Ранее наш информационный портал писал о том, что советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, как партизаны в городе «поздравили» захватчиков 10-го ноября.