О том, что среди эвакуированных за последние сутки 160 украинцев из Сектора Газы, нет травмированных граждан, пишет «НБН», ссылаясь на заявление посла нашей страны в Израиле Евгения Корнийчука, опубликованное «Радио Свобода».

По словам Корнийчука, ни одна особа с ранениями границу не пересекала ни 2 дня назад, ни на протяжении этой ночи. Впрочем, от местной украинской общины поступала информация, что есть и погибшие, и раненые граждане (последним которым в Секторе Газы оказывается необходимая помощь).

Предполагается, что в период последующих эвакуационных мероприятий, некоторых травмированных украинцев смогут забрать. В частности, посол Украины добавил:

В списке, который мы подавали на утверждение, кажется, 2 человека таких значится [раненых], но они на пункт пропуска не явились.

Ранее мы писали о том, что Корнийчук сообщал численность граждан Украины, с которыми невозможно связаться в Секторе Газы.