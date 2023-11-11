О том, когда на территории нашей страны выпадет снег и несколько похолодает, пишет «НБН», ссылаясь на тематический портал Ventusky.

Как стало известно, первоначально заснежит 16-го ноября на Киевщине и Житомирщине, а на протяжении дня, непогодой накроет северные регионы Украины и Харьковщину. Буквально через 2 дня, с 18-го ноября, «твердые осадки» придут во Львовскую и Закарпатскую области, 19-го ноября — в Тернопольскую и Волынскую области.

Стоит отметить, что в прочих областях Украины сохранится относительное тепло. Например, в южной части страны дневные температурные показатели будут достигать +14 градусов по Цельсию, но через пару дней похолодание продвинется немного дальше. В частности, с 20-го ноября, отметки на термометрах в доминирующей части регионов «просядут» до −5…-1 градуса по Цельсию.

Кроме того, с 20-го ноября снегом укроет почти всю Украину, охватив Хмельницкую, Винницкую и Киевскую области и северные районы Одесской, за исключением крайнего юга, где останутся плюсовые температуры.

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