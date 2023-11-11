О том, что в ночь на эту субботу, 11-е ноября, захватчики осуществили несколько атак на Днепропетровскую область, применив как российско-иранские дроны-камикадзе, так и различные артиллерийские средства, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале главы местной ОВА Сергея Лысака.

Как стало известно, этой ночью «вторая армия мира» масштабно атаковала данную область, запустив несколько ударных беспилотников, пять из которых были ликвидированы защитниками нашего неба над Павлоградским, Каменским, Днепровским и Криворожским районами. Впрочем, двум «Шахедам» все же удалось прорваться — вражеские БПЛА угодили в здание, разрушив его, и спровоцировав возгорание, которое удалось локализировать специалистам-спасателям.

Кроме того, дважды «освободители» наносили удары по территории Марганецкой общины в Никопольском районе, сделал более полудесятка выстрелов из тяжелой артиллерии. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

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