Генсек НАТО заявил, что Альянс должен быть готов к «длительному пути», отметив, что войны «непредсказуемы по своей природе». Столтенберг подчеркнул, что странам-членам организации нужно поддерживать контрнаступление ВСУ, так как происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на фронте. Политик уверен, что только помощь Запада Украине поможет ей оставаться суверенным государством.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издания n-tv.de и tagesschau.de.

Глава немецкого правительства Олаф Шольц также не видит признаков того, что Кремль выведет путинские оккупационные силы с территории Украины. Канцлер ФРГ заявил, что нужно готовиться к тому, что война может «длиться очень долго».

Политик отметил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину длится дольше, чем представлял президент-агрессор Владимир Путин. Поэтому он не является пессимистом в отношении способности ВСУ дать отпор «второй армии мира».

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что нужно для завершения «горячей» стадии войны.