О том, что утренние взрывы в столице нашей страны, прозвучавшие по левом берегу Днепра, согласно предварительной информации, были свидетельством эффективной работы средств противовоздушной обороны по баллистическим ракетам, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

По словам мэра столицы Украины, никто из киевлян пока не обращался за помощью к специалистам-спасателям, однако бригады медиков выезжали на вызовы, но никаких пострадавших, к счастью, обнаружено не было, поскольку люди просто звонили, «услышав сильные взрывы».

Отметим, что поскольку воздушную тревогу в Киеве уже отменили, можно покинуть укрытия.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ночь на эту субботу, 11-е ноября, захватчики осуществили несколько атак на Днепропетровскую область, применив как российско-иранские дроны-камикадзе, так и различные артиллерийские средства.