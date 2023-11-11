О том, что с весны текущего года, количество украинских компаний, изготавливающих определенные типы вооружения, фактически выросло в 4 раза, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, прозвучавшее на YouTube-канале «NV.UA».

По словам Камышина, на вооружении защитников есть ударные беспилотники идентичные российско-иранским «Гераням2-Шахедам136». В частности, подтверждения тому, что они производятся, можно увидеть уже сегодня. Глава Минстратегпрома подчеркнул, что о подобных производителях, их «брендах» или заводах не заявляют открыто, поскольку такая информация является вопросом безопасности.

Впрочем, уже можно сказать — вместо 50 компаний, производящих наземные, надводные и летательные дроны серийно этой весной, в Украине уже создано более 200, у которых оборонная сфера нашей страны планирует к концу года закупить продукции на более, чем 1 млрд долларов. Также, преобладающая часть FPV-беспилотников, присутствующих на фронте, — отечественного изготовления.

Ранее мы писали, какие российские заводы были атакованы спецслужбами Украины 10-го и 11-го ноября.