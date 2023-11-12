О том, почему правительство США рекомендует армии обороны Израиля отказаться от боевых действий около больниц в Газе ради избежания травмирования и смертей мирных жителей, вопреки тому, что зачастую на таких гражданских объектах укрываются «хамасовцы», пишет «НБН», ссылаясь на заявление советника Белого Дома по нацбезопасности Джейка Салливана, опубликованное «Голосом Америки».

По словам Салливана, какие-либо перестрелки в больницах недопустимы, так как под огнем могут оказаться ни в чем не повинные люди — пациенты, которые получают медпомощь. Впрочем, в ЦАХАЛе уже ответили, что готовы эвакуировать детей из ключевой больницы Газы, но согласно информации палестинских властей, это невозможно осуществить — люди остаются в ловушке из-за интенсивных боев в окрестностях.

Советник Белого Дома добавил:

ХАМАС использует больницы, как и многие другие гражданские объекты, для командования и контроля, для хранения оружия, для размещения своих боевиков. И это является нарушением законов войны.

Ранее мы писали о том, что в ЦАХАЛе раскрыли подробности ликвидации главаря ХАМАСа, препятствовавшего эвакуации гражданских из Газы.