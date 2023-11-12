О том, что на данном этапе у защитников нашей страны нет возможности полностью деоккупировать указанный населенный пункт, но украинские воины регулярно контролируют данное направление, не позволяя «второй армии мира» там закрепиться, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Демченко, бойцы Сил Обороны смогли отбросить «освободителей» на этом фронтовом участке, однако «ситуация остается там непростой», поскольку Тополи расположены как рядом с российской границей, так и на направлении линии боевых действий. Таким образом, постоянное пребывание там украинских защитников является достаточно затруднительным, но «наши ребята постоянно контролируют это направление, чтобы враг там не мог закрепиться».

Спикер Госпогранслужбы подчеркнул: пограничники, установив флаг, попросту напомнили россиянам — это украинская земля, и оккупантам делать здесь нечего.

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрыли, к какой тактике вынуждены перейти оккупанты из-за больших потерь в бронетехнике.