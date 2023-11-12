СМИ выяснили, сколько средств коалиция Шольца готова выделить как военную помощь Украине в 2024 году

СМИ выяснили, сколько средств коалиция Шольца готова выделить как военную помощь Украине в 2024 году

О том, что в Германии, представители правящей коалиции, возглавляемой канцлером Олафом Щольцем, в принципе, одобрили удвоение объемов военной помощи Украине с 2024-го года до 8 млрд евро, пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

Как стало известно, функционеры от социал-демократов, «Свободной демократической партии» и «Зеленых» практически утвердили такое повышение при обсуждении федерального бюджета на 2024-й год, но окончательный вердикт будет вынесен на заседании бюджетного комитета Бундестага 16-го ноября.

Предполагается, что после одобрения парламентом, где у коалиционных партий сформировано большинство, траты ФРГ на оборонную сферу вырастут до 2,1 процента ВВП страны, таким образом превысив лимит минимальных расходов на надлежащие нужды, установленный для стран-членов Североатлантического Альянса.

Ранее мы писали о том, что Боррель предупреждал о возможном уменьшении помощи от США, призвав ЕС расширить поддержку Украины.