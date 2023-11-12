О том, что грядущие метеоусловия, безусловно, отразятся на фронтовой обстановке, так как выпадение дождей или снега сможет помешать использование беспилотников и авиации, включая усложнение передвижения бронированной техники, как для защитников нашей страны, так и для оккупантов, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение начальника службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Фитьо, осенне-зимние погодные условия внесут свою лепту в ведение боевых операций, так как если пойдут дожди, то существенно сократится применения и самолетов, и ударных дронов. Кроме того, сложнее станет передвигаться и различной технике. Впрочем, все это не помешает эффективно наносить удары высокоточной западной артиллерией.

Также, важной задачей для украинской армии является перерезание логистических путей оккупантов, уничтожение тылового обеспечения и передовых позиций «освободителей». Спикер Сухопутных Войск акцентировал:

Если нам это удастся, я думаю, с помощью погоды — дождей и морозов, — то мы их выморозим.

Ранее мы писали о том, что в Минцифры сообщили, сколько российских кораблей и объектов было подбито надводными дронами Украины.