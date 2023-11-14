О том, при каком условии, нуждающиеся категории украинцев могут рассчитывать на получение ЖКУ-субсидии, даже осуществив покупку объекта недвижимости на сумму от 100 000 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, размещенное в официальном Telegram-канале Пенсионного фонда Украины.

Как стало известно и пояснения, назначение ЖКУ-субсидии допускается, если потенциальным получателем соцпомощи будет предоставлено документальное подтверждение относительно того, что новый жилой объект был куплен в течение 6 месяцев после продажи другой квартиры/дома, и новое приобретение стало единственным жилым помещением в собственности особы.

Кроме того, суммы от вышеуказанной продажи даже не станут вносить в совокупный доход домохозяйства (согласно пункту 14-му «Положения о порядке назначения жилищных субсидий», одобренного постановлением Кабмина Украины).

Ранее мы писали о том, что в Минцифры объяснили, как можно оформить субсидии в «Дії».