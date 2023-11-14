О том, что враги не намерены отказываться от своих планов, и продолжают осуществлять попытки прорыва сразу по нескольким восточным направлениям, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал командующего восточной группировкой войск генерал-полковника Александра Сырского.

По словам Сырского, россияне игнорируют колоссальные потери, атакуя наши подразделения, обороняющиеся в районе Купянска. Также, «освободители» расширили применение дронов-камикадзе на этом участке фронта. Кроме того, к северу и югу от города Бахмут, путинская армия пытается перехватить инициативу, посредством проведения интенсивных контратак. Однако, несмотря на все вышеописанные усилия, защитники нашей страны разрушили все планирование и попытки вояк ВС РФ по захвату земли Украины.

Например, только на протяжении последних 2-х недель, в районе ответственности ОСУВ «Хортица», армия Путина не досчиталась более 4 000 человек, и это помимо 500 единиц бронетехники.

Ранее мы писали о том, как в «Институте изучения войны» оценили высказывания российских «военкоров», сообщив о настоящей ситуации в районе Авдеевки.