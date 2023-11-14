О том, что в грядущем году запланировано поднятие лимитов господдержки в соответствии с утвержденным постановлением Федерального совета, пишет «НБН», ссылаясь на официальный сайт правительства Германии.

В частности, с 2024-го года стандартизированные суммы соцпомощи и выплат от Bürgergeld, подрастут на 12 процентов, и будут выглядеть нижеуказанным образом:

одиноким особам/родителям начислят по 563 евро/ежемесячно (было 502);

семейным парам (для каждого партнера) — по 506 евро (было 451 евро);

взрослым, размещенным в местных учреждениях — по 451 евро (было 402 евро);

несовершеннолетним от 14-ти до 17-ти лет — по 471 евро (было 420 евро);

несовершеннолетним от 6-ти до 13-ти лет — по 390 евро (было 348 евро);

несовершеннолетним до 5-ти лет — по 357 евро (было 318 евро).

Кроме того, увеличатся суммы, выделяемые на подготовку к школе: в первой части учебного года — со 116 до 130 евро, а во второй части — с 58 до 65 евро.

Ранее мы писали о том, что Германия значительно облегчила условия трудоустройства для украинских беженцев.