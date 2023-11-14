О том, какие именно танки, инженерную и автомобильную технику, комплексы к артиллерии и боекомплекты к стрелковому оружию получат Вооруженные Силы Украины, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства обороны Германии.

Как стало известно, данный обновленный пакет немецкой военной помощи включает:

10 танков Leopard-1A5;

14 автомобилей Bandvagn-206;

5 гусеничных транспортников Warthog Ambulance (для медицинских целей);

1 танк Winsent-1 (поможет в разминировании);

10 БПЛА-разведчиков VECTOR;

14 обзорных радарных установок наземного базирования GO12;

3 авто для контроля рубежей страны;

4 HX81 тягача формата «8 на 8» плюс 4 полуприцепа к ним;

29 грузовиков Zetros и MAN-TGS;

1,4 млн патронов к огнестрельному оружию.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Конгрессе США назвали новый срок рассмотрения законопроекта по продолжению поддержки Украины.