О том, что в Северной оперативной зоне, украинское небо прикрывают не только «раскрученные» западные ЗРК, но и немалое количество мобильных огневых групп ПВО, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение генерал-лейтенанта Сергея Наева, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте Командования Объединенных сил ВСУ.

По словам Наева, небольшие системы ПВО, состоящие на вооружение вышеуказанных мобильных групп ПВО, прямо-таки удивляют многообразием: среди подразделений пользуется высокой популярностью малый зенитный комплекс MR-2 Viktor, а также аналогичные установки с немецким пулеметом MG-3 или американским крупнокалиберным пулеметом Browning M2. Впрочем, наши воины не отказываются и от использования «советского наследия» — старых пулеметов ДШКМ или «Максим».

Командующий Объединенными силами ВСУ подчеркнул:

Попадания, которые я наблюдал, были точными. Цели были поражены. Эффективность наших мобильных групп высокая.

Ранее мы писали о том, что сегодня ночью оккупанты нанесли удар по Селидово на Донетчине — есть жертвы и разрушения.