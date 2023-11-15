О том, что хотя россияне и позиционируют свою страну как «сверхдержаву», однако более безопасной связи, чем обычный проводной телеграф враги не разработали, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Центра национального сопротивления».

Как стало известно, захватчики закончили создание телеграфной сети на ВОТ, подключив к ней помимо Севастополя и Симферополя (ВОТ Крымского полуострова) еще и Донецк, Луганск, Геническ и Мелитополь.

Впрочем, благодаря результативной работе движения сопротивления, Силы Обороны поставлены в известность относительно локаций проложенных линий связи на временно оккупированных территориях, и даже этот устаревший телеграф, к счастью, не сможет спасти россиян от «коммуникационного кризиса» между подразделениями.

Ранее мы писали о том, какую программу активно продвигают оккупанты на ВОТ, намереваясь «промыть мозги» украинским детям.