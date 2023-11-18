О том, что один из «Шахедов» угодил в объект энергоинфраструктуры на территории Одесской области, вследствие чего одна гражданская особа получила ранения, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале Сил Обороны Юга Украины.

Как стало известно, подразделениями Сил противовоздушной обороны было «приземлено» 8 дронов-камикадзе: над Николаевской областью сбили 6 беспилотников, и по одному — над Херсонской и Одесской областями.

Впрочем, на Одесчине зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры — было частично разрушено административное здание, в котором вспыхнуло возгорание, позднее оперативно локализованное. Однако, у 1 гражданского сотрудника — ранения, с которыми его экстренно госпитализировали.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Воздушных Силах сообщили количество «Шахедов», ликвидированных в ночь на 18-го ноября.