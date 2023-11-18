О том, как в самом крупном в Украине лагере для военнопленных из представителей «второй армии мира» активно «выдавливают» кремлевские нарративы, при этом, даже выплачивая экс-оккупантам зарплату, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Times.

Представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко рассказал, что военнопленные россияне чтут память погибших граждан нашей страны, слушая не только на национальный гимн, но и изучая ускоренный курс украинской истории, который дается этим заключенным ради развенчания заявлений Путина касательно того, что Украина не является независимым государством.

Кроме того, чтобы пройти из своих «камер» в столовую, военнопленные предварительно должны оказаться улице, заставленной фотоснимками деятелей из прошлого Украины: идеолога националистов Степана Бандеры (некоторые россияне принимают его за молодого Путина) или писателя Тараса Шевченко.

Также, в соответствии с «Женевской конвенцией», данные россияне работают в лагере 6 дней в неделю, за что им платят около 290 гривен/ежемесячно, позволяя тратить средства на напитки и сладости в лагерном магазине — Coca-Cola стала самой популярной продукцией у военнопленных.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны Эстонии раскрыли, какое оружие важнее для ВСУ.