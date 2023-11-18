О том, что целый ряд американских компаний-гигантов, например, Apple и Disney, прекратят оплачивать свои рекламные кампании на платформе X, из-за вышеуказанных «твитов» Маска, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Guardian.

Как стало известно, к подобной акции присоединятся киностудии Lionsgate, Warner Bros, Paramount, Sony Pictures и Comcast/NBCUniversal. Также, аналогичные действия предпримет Apple — наиболее крупный рекламодатель X-соцсети (на рекламу, только в течение 1 года, потрачено более 100 млн долларов), так как в компании из Купертино не намерены терпеть рядом со своей рекламой ««твиты», восхваляющие Адольфа Гитлера и нацистов».

Помимо вышеописанных компаний, к бойкоту присоединится и IBM — в компании подчеркнули, что имеют «нулевую толерантность» к языку ненависти и дискриминации, и потому немедленно приостанавливают всю рекламу на X-сети, пока не будет расследована вся эта «совершенно неприемлемая ситуация».

Ранее мы писали о том, как Маск оскандалился своим мнением о ходе войны в Украине, сделав «умное» предложение Зеленскому.