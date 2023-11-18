О том, что зимние погодные условия вряд ли приведут к глобальным изменениям на Восточном участке фронта в Украине, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном X-аккаунте Минобороны Великобритании.

В соответствии с данными, которыми располагает британская разведка, сейчас идут ожесточенные бои на Купянской направлении в Луганской области, у Авдеевки, и на Левобережье Днепра в Херсонской области, где защитники нашей страны смогли овладеть важным плацдармом. Впрочем, вопреки некоторой активизации боевых действий, ни ВСУ, ни «вторая армия мира» не достигли значимого прогресса на фронте, за исключением высоких потерь «освободителей» в районе Авдеевки.

Кроме того, аналитики Минобороны Великобритании, ссылаясь на очевидцев, уверены — беспилотники и артиллерийские средства (в особенности — кассетные боеприпасы) продолжают отыгрывать важнейшую роль на фронте, однако:

С наступлением холодной зимы на Востоке Украины почти нет ближайших перспектив серьезных изменений на линии фронта.

Ранее мы писали о том, что у Буданова раскрыли ключевые цели недавних рейдов на территорию оккупированного Крыма.