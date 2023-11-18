О том, что Москва интенсивно намеревается подкупить не только престарелых украинцев, обещая выделение так называемой «соцпомощи» в размере 10 000 рублей, но для получения этих средств, граждан активно принуждают к переоформлению пенсионных выплат согласно российским нормам законодательства, включая и получение паспорта РФ, пишет «НБН», ссылаясь на страницу «Центра национального сопротивления».

Как стало известно, помимо вышеуказанной методики финансового давления на пенсионеров, россияне уже в течение 2-х, а иногда и 3-х месяцев отказываются перечислять и «социальные выплаты», положенные по уходу за ребенком, таким образом создавая негативные условия, необходимые для «подавления» настроений населения, которое, в итоге, должно полностью оказаться в зависимости от «подачек» оккупационных администраций, или попросту — от Кремля.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали, как оккупанты пытаются не допустить «коммуникационного кризиса» на ВОТ.