О том, что если текущая война в нашей стране все же перейдет в стадию «замороженной», то государству-террористу будет достаточно от 6 до 10 лет для восстановления военного потенциала и подготовки «второй армии мира» к прямому конфликту со странами-членами Североатлантического Альянса, пишет «НБН», ссылаясь на мнение аналитиков «Немецкого общества внешней политики» (DGAP).

В «Немецком обществе внешней политики» уверены — несмотря на почти 2-летнюю войну в Украине, вышеуказанный потенциал РФ несколько выше, чем это кажется на данном этапе. В частности, ВС РФ понесла наибольшие потери личного состава и бронетехники лишь в подразделениях сухопутных войск.

Таким образом, если Москва перейдет к экстренному усилению собственных «военных мощностей» после постановки «на паузу» полномасштабной агрессии в Украине, у НАТО останется 6-10 лет на аналогичные меры, позволяющие предотвратить прямой или косвенный конфликт, который РФ явно начнет с вторжения в страны Балтии.

Ранее мы писали о том, что спикер Сил Обороны Таврического направления раскрыл, как командование ВС РФ «мотивирует» оккупантов продолжать штурмы Авдеевки.