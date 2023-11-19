О том, что заявил американский лидер Джозеф Байден, акцентируя внимание на высокой степени важности пролонгации поддержки нашей страны со стороны Соединенных Штатов, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный The Washington Post.

По словам Байдена, основываясь на опыте двух мировых войн, произошедших в прошлом столетии, можно понять — если агрессивным действиям на территории Европы не дать достойный ответ, то данный кризис не исчезнет сам себой, и напрямую вовлечет Америку. Таким образом, американская преданность Украине на данном этапе является прямым инвестированием собственную безопасность США, позволяя не допустить более широкомасштабного конфликта в грядущем.

Президент США добавил, что все вышеуказанное дает возможность не отправлять американские войска на войну, не исключая поддержки «храбрых украинцев», защищающих собственную свободу и Родину». В частности, Вашингтон продолжит предоставлять Киеву оружие и экономическую помощь, «чтобы остановить стремление Путина к завоеванию, прежде чем конфликт распространится дальше».

Ранее мы писали о том, что Зеленский заявлял о пользе переговоров Байдена и Си Цзиньпина для Украины.