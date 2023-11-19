О том, что РФ, похоже, рассматривает возможность использования высотного разведсамолета советских времен M-55 (Mystic B по классификации Альянса), пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Следует отметить, что ранее данный самолет, имеющий «рабочий потолок» в 20 километров, использовался в качестве исследовательской платформы для изучения Земли, но уже недавно на M-55 заметили установленную военную разведсистему, разработанную для российских истребителей. Таким образом, существует высокая вероятность того, что М-55 направят на «передовую службу» для усиления ограниченных возможностей РФ в ISTAR над Украиной.

Предполагается, что M-55 будет работать на большой высоте, поскольку его датчики могут функционировать на значительном расстоянии, то есть из «относительно безопасного российского воздушного пространства».

Ранее мы писали о том, что в британской разведке оценили влияние зимних метеоусловий на ситуацию на фронте в Украине.