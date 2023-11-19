О том, что наша страна достигла гораздо лучшей позиции в процессе производства беспилотников, чем государство-террорист, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение представителя Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, дронов-камикадзе много не бывает, и потому в Украине решили нарастить производство данных систем. В частности, у нашей страны, судя по всему, даже лучшие позиции, чем у той же России, поскольку Украине открыт доступ к западным технологиям, позволяющим увеличивать темпы производства ударных беспилотников.

Спикер Воздушных Сил акцентировал:

Именно количество ударных беспилотников позволит нам тревожить РФ на ее территории, как они терроризируют нас.

Ранее мы писали о том, как Игнат прокомментировал заявление британской разведки относительно применения оккупантами самолета А-50.