О том, что мощности американских военных предприятий, на данный момент, позволяют изготавливать лишь по 12 танков M1 Abrams/ежемесячно (144 машины/ежегодно), пишет «НБН», ссылаясь на анализ действующих контрактов для Армии США, сделанный Defence24.

По мнению аналитиков, такие низкие цифры вызваны тем, что американская промышленность не производит указанные танки полностью «с нуля», а только проводит глубокую модернизацию подержанных машин, взятых со складов хранения или выделенных для выполнения армейских контрактов. В частности, зачастую на складах консервации оставлены исключительно корпуса танков, которые используют в дальнейшем производстве (суммарно — около 6 000 единиц бронетехники).

Стоит отметить, что в середине сентября США предоставили Украине 31 танк M1A1 Abrams, что несколько превышает реальные возможности американского ВПК.

Ранее мы писали о том, что Германия отправила Украине в новом пакете военной помощи.