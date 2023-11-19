О том, что Илон Маск, являющийся владельцем Tesla и Space X, сообщил — он готов подать «термоядерный иск» на некоммерческую наблюдательную организацию Media Matters, так как множество компаний-лидеров отказались от размещения рекламы в X-сети по вышеуказанной причине, пишет «НБН», ссылаясь на материал Politico.

Как стало известно, именно благодаря действиям Media Matters, американской группы, называющей себя «прогрессивным исследовательским/информационным центром», разыскивающим в медиапространстве «консервативную дезинформацию», и были опубликованы результаты исследований, показывающих — X-платформа вставляла рекламные сообщения рядом с пронацистскими постами.

Прямой текст Маска:

Суд откроется в понедельник. Корпорация X подаст термоядерный иск против Media Matters и всех, кто участвовал в этой мошеннической атаке на нашу компанию.

The split second court opens on Monday, X Corp will be filing a thermonuclear lawsuit against Media Matters and ALL those who colluded in this fraudulent attack on our company pic.twitter.com/55vl7PspaQ — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2023

Ранее мы писали о том, какие еще компании отказались от рекламы в X-сети из-за «твитов», восхваляющих Адольфа Гитлера и нацистов.