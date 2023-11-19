О том, что вследствие очередного военного преступления вояк государства-террориста, в данном городе пострадали несколько человек, среди которых есть несовершеннолетний, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы Херсонской МВА Романа Мрочко.

Как стало известно, поначалу появились сведения относительно пострадавшего 6-летнего ребенка, получившего минно-взрывную травму и осколочные ранения, экстренно госпитализированного в состоянии средней тяжести. Впрочем, немного позднее глава Херсонской ГВА уточнил: в городские медучреждения были доставлены 2-е женщины, одна из которых — в тяжелом состоянии.

Также, от главы МВД Игоря Клименко поступила обновленная информация — в результате артиллерийской атаки на Херсон, пострадали 5-ть человек: 3-летняя девочка и ее 55-летняя бабушка, 59-летний мужчина и 2-ве женщины, в возрасте 47-ми и 69-ти лет (у всех — осколочные ранения).

Ранее мы писали о том, что в Херсонской ОВА сообщали, почему оккупанты активизировали обстрелы Левобережья Днепра.