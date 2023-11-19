О том, что власти Израиля и боевики ХАМАСа приблизились к заключению соглашения относительно временного прекращения огня с последующим обменом заложниками, благодаря посредничеству со стороны США, пишет «НБН», ссылаясь на The Washington Post.

Как стало известно, возможность данных переговоров уже подтвердила пресс-секретарь Нацсовета по безопасности при президенте США Эдриен Уотсон, сообщив в своем X-аккаунте о продолжении усердной работы над достижением указанного соглашения.

В частности, дело касается объявления 5-дневного прекращения огня, в течение которого, оба участника конфликта будут выпускать заложников «небольшими партиями». Впрочем, пока нет никакой информации касательно того, сколько из 239 человек, удерживаемых в плену в Секторе Газа, смогут оказаться на свободе.

Ранее мы писали о том, что Израиль решил на минимальном уровне оказывать поддержку функционирования инфраструктуры в Секторе Газа.