О том, что Израиль обеспечит отправку в Сектор Газа по 2 грузовика с около 140 000 литров топлива ежедневно, но исключительно на определенные цели, пишет «НБН», ссылаясь на материал BBC.

Как стало известно, основные объемы вышеуказанного топлива предназначены для грузовиков, доставляющих гуманитарную помощь, оказание поддержки ООН по обеспечению водоснабжения и санитарии, а также для сохранения сигнала мобильной связи/Интернета, отключенных ранее из-за недостатков энергоресурсов.

Кроме того, данное топливо должно помочь в «минимальной» поддержке систем водоснабжения и канализации, что позволит не допустить вспышек эпидемий, которые могут появиться в палестинском анклаве — запустят опреснительную станцию, дав электроэнергию домам и больницам, а также подключив санитарную, транспортную и коммуникационную инфраструктуры.

Ранее мы писали о том, что СМИ узнали о непубличном усилении Пентагоном военной поддержки Израиля.