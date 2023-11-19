О том, что на протяжении текущей недели, в период с 13-го по 19-е ноября, защитниками нашей страны было «утилизировано» не менее 7 020 российских захватчиков, а также уничтожено 711 единиц вражеских систем вооружений и подобной техники, пишет «НБН», ссылаясь на инфографику, обнародованную в Telegram-канале замглавы Минобороны Украины Александра Павлюка.

В частности, значительные потери в вооружении/военной технике путинская армия понесла в соответствии с данными нижеуказанного «рейтинга» (не считая 3 ракет, 123 беспилотников и 1 самолета):

202 артсистемы/РСЗО.

170 единиц автомобильной техники;

94 боевых бронированных машин;

18 единиц специальной техники;

86 танков;

8 зенитно-ракетных комплексов.

Ранее мы писали о том, как командование армии Путина «мотивирует» оккупантов продолжать штурмы Авдеевки.