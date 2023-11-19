О том, что на протяжении текущей недели, в период с 13-го по 19-е ноября, защитниками нашей страны было «утилизировано» не менее 7 020 российских захватчиков, а также уничтожено 711 единиц вражеских систем вооружений и подобной техники, пишет «НБН», ссылаясь на инфографику, обнародованную в Telegram-канале замглавы Минобороны Украины Александра Павлюка.
В частности, значительные потери в вооружении/военной технике путинская армия понесла в соответствии с данными нижеуказанного «рейтинга» (не считая 3 ракет, 123 беспилотников и 1 самолета):
- 202 артсистемы/РСЗО.
- 170 единиц автомобильной техники;
- 94 боевых бронированных машин;
- 18 единиц специальной техники;
- 86 танков;
- 8 зенитно-ракетных комплексов.
Ранее мы писали о том, как командование армии Путина «мотивирует» оккупантов продолжать штурмы Авдеевки.