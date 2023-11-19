О том, по какой весьма интересной причине, протестующие поляки хотят иметь возможность подключиться к нашей госсистеме «Шлях», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное спикером Госпогранслужбы Украины Андреем Демченко в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Демченко, польские перевозчики, судя по всему, подобным образом намереваются напрямую «приобщить» граждан Украины к пересечению границы на выезде из нашей страны в определенных, не всегда коммерческих целях. В частности, украинцы смогут законно работать на предпринимателей Польши в качестве водителей, тем самым полностью игнорируя запрет, касающийся выезда военнообязанных мужчин из Украины.

Ранее мы писали о том, что в ГПСУ рассказали, какая область Украины является «самой привлекательной» для российских диверсантов.