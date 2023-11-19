О том, что власти страны-агрессора продолжают пытаться ограничить доступ россиян к Интернету, усилив меры контроля над местным медиапространством перед президентской «гонкой», пишет «НБН», ссылаясь на «Институт изучения войны» (ISW).

Как стало известно, премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 17-го ноября было подписано постановление, позволяющее Федеральной службе по надзору в сфере связи, информатизации и СМИ («Роскомнадзор») закрывать доступ к сайтам, публикующим «подсказки» о возможных методах просмотра страниц, заблокированных российским правительством.

Кроме того, в этот же день, Госдумой РФ был одобрен проект закона, в соответствии с которым, агитационные материалы Путина возбраняется размещать на интернет-ресурсах, запрещенных «Роскомнадзором», что дает обширные возможности полноценного контроля «российского информационного пространства перед президентскими выборами 2024-го года».

Ранее мы писали о том, что Песков ответил по поводу следующего президента РФ после Путина.