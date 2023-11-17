В интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» спикер Путина ответил на вопрос, каким должен быть следующий глава Российской Федерации.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

«Таким же», — заявил представитель Администрации президента государства-террориста.

У пресс-секретаря российского лидера поинтересовались, возможно ли это, на что представитель Кремля уточнил, что следующий лидер россиян может быть «другим, но таким же», как нынешний глава государства.

Спикер Путина подчеркнул, что не сомневается в победе диктатора на выборах президента в следующем году.

Напомним, что на прошлой неделе в Кремле анонсировали проведение мероприятий, от которых российский лидер отказался в прошлом году, — «прямую линию» и итоговую пресс-конференцию. В разведке Великобритании объяснили, с чем связана публичная активность военного преступника.