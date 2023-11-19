О том, что с 19-го ноября, совместными усилиями профильных ассоциаций и перевозчиков, на украинско-польской границе был создан штаб, цель которого — оказание всесторонней поддержки нашим водителям, пишет «НБН», ссылаясь официальный Facebook-аккаунт Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Как стало известно, ключевой задачей указанного штаба является обеспечение наших людей продуктами, питьевой водой, медикаментами и автотопливом. В частности, к каждому из 3-х приграничных КПП прикреплен координатор, в обязанности которого входит сбор информации о потребностях водителей (находится на постоянной связи).

Также, прямо сейчас на границе работает инициативная команда, имеющая в своем распоряжении 11 000 продуктовых наборов, бутилированную питьевую воду, а также необходимые лекарства.

Ранее мы писали о том, что не так давно в ГПСУ обещали восстановить движение через пункты пропуска со стороны Польши.