О том, что на Южном направлении не прекращаются ожесточенные бои рядом с селом Крынки в Херсонской области, у которого наши морпехи удерживают плацдарм по левому (восточному) берегу реки Днепр, и ситуация для «освободителей» там сложилась крайне неудачная, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии отмечают — текущие наземные бои в этом районе отличаются запутанностью и беспорядочностью пехотных боевых действий, включающими интенсивные артиллерийские обстрелы в сложной лесистой местности. Впрочем, защитники Украины с особой эффективностью применяют здесь малые ударные беспилотники, тогда как «вторая армия мира» осуществляет существенное количество авиавылетов в поддержку своих войск, преимущественно сбрасывая боеприпасы «из-за пределов досягаемости украинской системы ПВО».

В Минобороны Великобритании подчеркнули — боевые действия, ведущиеся в окрестностях Крынок, вопреки тому, что имеют меньший масштаб, чем некоторые глобальные бои на других направлениях, с точки зрения решений российского командования, считаются критически неудачными, и, вероятно, могут повлиять на ход войны.

Ранее мы писали о том, что генерал Тарнавский сообщал об обстановке на Авдеевском, Мелитопольском и Таврическом направлениях.