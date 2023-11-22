О том, что российские войска вторжения заметно увеличили численность штурмов и ударов с воздуха, в том числе, сбрасывая управляемые авиабомбы с Су-35, при этом, «освободители» игнорируют собственные высокие потери, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерала Александра Тарнавского.

По словам Тарнавского, на Таврическом направлении путинская армия нанесла 1 ракетный и 29 авиационных ударов, провела 38 боестолкновений, совершив 911 обстрелов из различных типов артиллерии. Также, бойцы Сил Обороны стойко удерживают оборону на Авдеевском направлении, а на Мелитопольском направлении — сохраняют темпы ведения наступательной операции.

Генерал добавил, что в течение последних суток, не считая уничтожения 3 российских складов с боеприпасами и повреждения 11 единиц техники, защитники Украины ликвидировали:

491-го оккупанта;

3 танка;

3 ББМ;

1 ПТРК;

6 беспилотников;

8 единиц авто- и спецтехники (включая самоходную реактивную установку разминирования УР-77 «Метеорит»).

Ранее мы писали о том, что в Еврокомиссии рассказали, что препятствует поставкам 1 миллиона боеприпасов Украине.