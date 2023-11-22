О том, что парламентарии одобрили законопроект №9656-д, которым предусматривается введение дополнительного временного налогообложения банков, и как это поможет государству, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, размещенное в Telegram-канале главы финкомитета Верховной Рады Украины Даниила Гетманцева.

По словам Гетманцева, за время подготовки документа ко 2-му чтению, в первую его версию были внесены нижеуказанные изменения:

ставка налогообложения на сверхприбыль банков по итогам 2023-го составит 50 процентов;

базовая ставка налогообложения на прибыль для финучреждений с 2024-го года — 25 процентов.

Предполагается, что подобная инициатива расширит поток дополнительных поступлений в государственную казну, и данные средства, по заявлениям Гетманцева, направят на финансирование военных расходов, в первую очередь — обороноспособности Украины.

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