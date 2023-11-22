Бретон заявил, что к концу следующего года оборонные предприятия 15 государств Евросоюза выпустят 1,3-1,4 миллиона артиллерийских боеприпасов. По мнению чиновника, проблема с передачей снарядов Киеву заключается в контрактах.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на DW.

Еврокомиссар объяснил, что около 40% произведенных в ЕС боеприпасов поставляются из Европы в третьи страны. Чтобы все снаряды, которые выпускают предприятия Евросоюза уходили в Украину, государства-члены организации должны отдать приоритет выпуска боеприпасов именно для нее.

Политик напомнил, что он озвучивал такое предложение, которые не было одобрено Советом Европейского Союза. Бретон подчеркнул, что для передачи снарядов Киеву должна быть политическая воля и подписание соответствующих контрактов.

Напомним, что в Пентагоне отрицают сокращение поставок боеприпасов Украине на 30% после начала войны в Израиле.